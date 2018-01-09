Стихи Вэнь Идо вошли в юбилейный сборник переводов серии "Светлые знаки: поэты Китая"

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стихи самобытного автора ХХ века Вэнь Идо вошли в 10-й сборник переводов серии "Светлые знаки: поэты Китая", сообщили БЕЛТА в Министерстве информации Беларуси.

Юбилейный сборник переводов китайской поэзии "Свет красной свечи" вышел в издательском доме "Звязда". Вниманию читателей предлагается познакомиться с творчеством ХХ века Вэнь Идо. Вэнь Цзяхуа (настоящее имя творца) в свое время возглавлял Демократическую лигу Китая, принимал активное участие в молодежном движении. Он был великим патриотом, что ярко отражается в тематике и содержании его стихов. В то же время он являлся одним из представителей творческой школы "Молодой месяц", был увлечен древней поэзией, книгами о поэтическом творчестве и биографии поэтов, исторической литературой.

На белорусский язык стихи Вэнь Идо перевели лауреат Государственной премии Республики Беларусь Николай Метлицкий, Наум Гальперович, Татьяна Белоус, Александр Емельянов-Шилович, Юлия Олейченко, Дарья Нечипорук. Наряду с переводами напечатаны оригинальные тексты стихов на китайском языке.

Серия "Светлые знаки: поэты Китая" начата в 2014 году по инициативе Министерства информации Беларуси. Для работы над ней создан международный редакционный совет. Кроме белорусских и китайских переводчиков и литературоведов в него входят поэты и переводчики из Казахстана и Азербайджана.-0-