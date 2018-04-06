Стивен Спилберг планирует экранизировать "Талисман" Стивена Кинга

Стивен Спилберг планирует экранизировать роман Стивена Кинга, который называется "Талисман". Об этом сообщает издание Entertainment Weekly.

Студия Universal ранее приобрела все права на книгу для Спилберга, он владел ею с 1982 года. Сейчас режиссер надеется, что фильм по ней будет снят в ближайшие пару лет. Мужчина также отметил, что вряд ли станет режиссером кинокартины, просто это тот фильм, который он хотел увидеть в кинотеатрах за последние несколько десятков лет.

Главным героем книги является двенадцатилетний Джек Сойер, который имеет возможность перемещаться в параллельную реальность, где у всех есть двойники. Мальчику необходимо разыскать некий артефакт, который поможет спасти его мать.