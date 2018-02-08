Сто произведений китайских поэтов ХХ века включает сборник "Пялёсткі лотаса і хрызантэмы"

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборник "Пялёсткі лотаса і хрызантэмы" включает произведения 100 китайских поэтов ХХ века. Об этом сообщил журналистам в пресс-центре БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин.

По словам посла, сборник дает читателям уникальную возможность увидеть изменяющийся Китай, узнать о мыслях и переживаниях людей, живущих в современную эпоху. Это зарисовки, раскрывающие простые бытовые подробности, позволяющие познакомиться с традициями китайского народа. "Уверен, что эта книга позволит белорусским друзьям понять менталитет китайского народа, вызовет симпатию к литературе КНР, внесет свой вклад в укрепление дружбы между нами", - сказал он.

Цуй Цимин

Сборник воссоздан лауреатом Государственной премии Республики Беларусь им. Янки Купалы поэтом-переводчиком Миколой Метлицким. В нем представлены произведения периода становления современного Китая, экономически прочного и духовно окрыленного, известного своими существенными достижениями народам всего мира. Среди авторов антологии - Хуан Цзуньсянь, Цю Цзинь, Су Маньшу, Лю Дабай, Чжу Цзытин, Вэнь Идо.

Как рассказал Микола Метлицкий, ему хотелось показать белорусскому читателю духовное богатство китайской литературы. Как автор и переводчик он понимал, что очень важно тонко, не задев интересы, передать все краски произведений. "Надеюсь, что каждый, кто прочтет эту книгу, поймет Китай глубже и увидит, что во многом его судьба соприкасается болевыми точками с судьбой белорусского народа, ведь литераторы пишут душой", - сказал он.

Директор издательства "Мастацкая літаратура" Александр Бадак добавил, что поэтическое слово, известное в Китае в письменной форме целых 24 столетия, переходя из одной эпохи в другую, отражает со всей художественной выразительностью сложный исторический путь великого китайского народа, его тайные мысли и чувства.

Последние годы в белорусском художественном мире отчетливо наблюдается особое внимание к переводам китайской поэзии. Начиная с 2014 года, ежегодно выходят книги серии "Светлыя знакі: паэты Кітая". На сегодняшний день издано десять сборников. Их авторы - Ван Вэй, Ду Фу, Ли Бо, Ай Тин и другие классики китайской литературы.

В 2012 году вышла книга "Пад крыламі дракона. Сто паэтаў Кітая". В ней в переводе на белорусский язык Миколы Метлицкого содержатся произведения, написанные в разные эпохи: от стихотворений Цюй Юаня, жившего несколько веков до нашей эры, до стихов Бянь Чжилиня, одного из самых выдающихся китайских поэтов ХХ века. Книга была отмечена специальной премией Президента Республики Беларусь. Сборник "Пялёсткі лотаса і хрызантэмы. Сто паэтаў Кітая ХХ стагоддзя" является ее своеобразным продолжением и значительно расширяет представление о богатой и самобытной китайской поэзии, сказал Александр Бадак.-0-

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Фото Геннадия Жинкова