4 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Стоимость билетов на все проекты "Славянского базара" в Летнем амфитеатре 5-6 июля снизят на 30%. Об этом сообщил сегодня журналистам на брифинге директор международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", генеральный директор Центра культуры "Витебск" Александр Сидоренко, передает корреспондент БЕЛТА.

Праздничная акция приурочена к юбилею Летнего амфитеатра. "Этот год знаменателен тем, что Летний амфитеатр, главная фестивальная площадка "Славянского базара", отмечает 30-летие. За это время здесь состоялись тысячи проектов. Поэтому 5-6 июля дирекция фестиваля объявляет праздничную 30-процентную скидку для зрителей на все проекты, которые состоятся в Летнем амфитеатре. Это 18 крупных концертов. И на каждый из них при большом желании еще можно попасть, хотя на отдельные концерты билеты уже весьма ограничены", - отметил Александр Сидоренко.

Скидка будет действовать для покупателей только в концертных кассах Центра культуры "Витебск" в областном центре - всего их в Витебске восемь.

Александр Сидоренко также отметил, что в настоящее время в Летнем амфитеатре активными темпами ведется монтаж оборудования. "Уже практически полностью готова сценография, в процессе монтаж огромного количества светодиодных экранов. Ведутся испытания нового оборудования - цифрового микшерного пульта, который был поставлен буквально на днях. Работают режиссерско-постановочные группы, большое количество художников и дизайнеров, которые разрабатывают специальный контент под каждый номер гала-концерта открытия", - рассказал директор фестиваля.-0-