Столбцы принимают I Международный форум духового искусства "Фанфары наднямоння"

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. I Международный форум духового искусства "Фанфары наднямоння" пройдет в Столбцах 15-16 марта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Миноблисполкоме.

Основными площадками форума станут Столбцовская детская школа искусств и Столбцовский районный центр культуры. Главной целью проведения мероприятия является популяризация духовой музыки, а также поддержка концертной деятельности отечественных и зарубежных коллективов и исполнителей духовой музыки.

После открытия форума, 15 марта, пройдет международная научно-практическая конференция "Проблемы развития духового искусства Беларуси и зарубежных стран: история, теория, организационно-творческие аспекты". В первый день мероприятия состоятся несколько мастер-классов, которые проведут известные деятели культуры и музыкального искусства. Так, в центре внимания окажется система организации индивидуальных и самостоятельных занятий учащихся отделений духовых и ударных инструментов в Беларуси; особенности популяризации традиционных народных духовых инструментов белорусов; художественно-творческие и педагогические аспекты функционирования духовых оркестров на примере деятельности польских коллективов и др. Завершит первый день музыкального форума концерт "Парад Европейских дирижеров" в Столбцовском районном центре культуры. Участие в нем примут представители белорусской, латвийской, польской, российской и израильской дирижерских школ.

Конкурсным днем станет 16 марта. Участники форума (представители детских школ искусств, средних школ и средних специальных учебных заведений) в младшей, средней и старшей возрастных групп будут демонстрировать мастерство владения такими инструментами, как труба, флейта, саксофон, дудка, кларнет, гобой и др. Определение победителей будет проводиться по 25-балльной системе. Оргкомитетом форума предусмотрено вручение Гран-при, а также присуждение званий лауреатов и дипломантов конкурса, вручение призов юных музыкантам.

Организаторами I Международного форума духового искусства "Фанфары наднямоння" выступают отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Столбцовского райисполкома, Столбцовская детская школа искусств, Белорусский союз музыкальных деятелей, Белорусская ассоциация духовых оркестров и ансамблей, Ассоциация исполнителей на народных духовых инструментах. Предполагается, что в дальнейшем Международный форум духового искусства будет проходить в Столбцовском районе один раз в два года по четным годам.-0-