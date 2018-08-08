Стружецкий: творческое наследие Игоря Лученка - настоящая эпоха

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Творческое наследие композитора Игоря Лученка - настоящая эпоха. Такое мнение высказал председатель Белорусского фонда культуры Тадеуш Стружецкий на открытии выставки "Очарованный музыкой" к 80-летию народного артиста Беларуси, народного артиста СССР Игоря Лученка, передает корреспондент БЕЛТА.

"Каждая эпоха в каждой стране запоминается историческими событиями, символами, личностями. И наша эпоха также запомнится именами, и одно из первых - Игорь Лученок, потому что то, что он сделал в искусстве и культуре - настоящая эпоха. По вашим песням узнают Беларусь, ваши песни стали не только концертными, но и душевными, домашними, близкими каждому", - сказал Тадеуш Стружецкий. Можно говорить много патриотичных слов о любви к родине, а можно просто послушать песню "Мой родны кут", которая прозвучит более мощно, чем великие трактаты, считает он.

В экспозиции в Музее истории театральной и музыкальной культуры представлены документальные материалы, фотографии, личные вещи композитора, поздравления, грамоты кавалера ордена Франциска Скорины, лауреата Государственной премии БССР и специальной премии Президента Республики Беларусь, председателя правления Белорусского союза композиторов Игоря Лученка, афиши.

Композитор Игорь Лученок отметил 80-летие среди друзей в Республиканском доме молодежи в Минске Он подарил Беларуси и миру множество хитов, сотрудничая с белорусскими и советскими поэтами. Ни одна его композиция не осталась незамеченной.

Игорь Михайлович отмечает 80-летие. Впервые в 1966 году Игорь Лученок проявил себя как самобытный композитор-песенник. На Всесоюзном конкурсе советской песни его песня-баллада "Память сердца" (на слова поэта М. Ясеня) в исполнении Виктора Вуячича получила первую премию. Эта песня стала вехой и определила одну из важных тем его творчества в следующих песнях: "Хатынь", "Если бы камни могли говорить", "Письмо из сорок пятого", "Курган Славы", "Старое кино", "Майский вальс".

Композитор обращался к творчеству многих белорусских поэтов: Янки Купалы, Якуба Коласа, Максима Богдановича, Аркадия Кулешова, Максима Танка, Пимена Панченко, Петруся Бровки, а также российских поэтов Роберта Рождественского, Евгения Евтушенко. Искренно выражена любовь к Беларуси в известных песнях "Мой родной край", "Я хожу влюбленный", "Наследие", "Журавли на Полесье летят". Необходимо отметить и круг лирических песен, таких как "Вероника", "Алеся", "Зачарованная моя". Мелодию "Песни о Минске" отбивают каждый час куранты на башне Минской ратуши.

Выставка "Очарованный музыкой" будет работать по 24 августа.-0-