Студия Дома радио превратится в концертную площадку в день 20-летия станции "Сталіца"

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В день 20-летия радио "Сталіца" студия Дома радио превратится в концертную площадку, на которой вживую выступят сразу три коллектива - "Палац", The Superbullz и :B:N:, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Насладиться выступлениями команд в прямом эфире и послушать интервью с их участниками можно будет в программе "Крок да рока" в 10.10, 14.10 и 16.30. Ведущая праздничных концертов - Марина Савицкая.

Популярные народные программы "Трое з настроем" в 07.00, "Ну і дзянёк" в 12.05 и "Сталічны навігатар" в 17.30 подготовили для слушателей познавательные викторины, веселые игры и, конечно, приятные призы и подарки.

В течение всего дня "Сталіцу" будут поздравлять музыканты, партнеры и друзья. Радиослушатели также смогут присоединиться к поздравлениям, поучаствовать в викторинах или просто передать привет близкому человеку, отправив SMS на короткий номер 9705. К слову, этот номер - единый для всех интерактивных конкурсов и программ, подготовленных творческим коллективом станции.

На страницах "Сталіцы" в соцсетях можно будет пообщаться с радийщиками, задать свои вопросы и подробно ознакомиться с программой юбилейного эфира.-0-