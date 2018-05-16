16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Супрематическая композиция" Малевича продана почти за $86 млн. Информация о продаже картины размещена на сайте аукционного дома Christie's в Нью-Йорке, сообщает БЕЛТА.

Сумма за "Супрематическую композицию" установила новый мировой рекорд этого художника за повторно продаваемую работу - $85,8 млн. В 2008 году она ушла с молотка на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $60 млн.

Художник-авангардист Казимир Малевич написал эту работу в январе 1916 года. Она считается одной из наиболее сложных среди ранних геометрических полотен художника, которые отражают его видение мира.-0-