Светлана Немоляева: нужно снимать кино о человеке, тогда зрители будут его смотреть

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нужно снимать кино о человеке, тогда зрители будут его смотреть. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась народная артистка РСФСР, одна из ведущих актрис Московского академического театра имени Владимира Маяковского Светлана Немоляева. В этом году она является почетной гостьей ХХV Минского международного кинофестиваля "Лістапад".

"Нужно снимать кино о человеке, тогда зрители будут его смотреть. Какие бы тысячелетия не проходили, все равно остается добро, любовь, все человеческие чувства, и люди любят смотреть и читать про это. И когда это сделано талантливо, с юмором, душой, со слезами, с нежностью, когда ты понимаешь все то, что происходит на экране, тебе не хочется, чтобы этот сеанс прерывался. Если фильм направлен на позитив, на улучшение жизни, на сострадание, понимание, он будет долго жить", - считает Светлана Немоляева.

Она отметила, что фестиваль "Лістапад" хорошо известен в России. "Когда я в театре сказала, что меня пригласили на "Лістапад" и я поеду в Минск, актеры, которые много снимались в Беларуси, очень обрадовались, а я прежде всего. Я очень много с мужем, Александром Лазаревым, приезжала в Минск. Он очень любил киностудию "Беларусьфильм", и я тоже люблю", - сказала народная артистка.

Беларусь у актрисы ассоциируется с красотой, Беловежской пущей и "Песнярами". "Действительно, белорусы очень душевные, добрые, чистые, светлые, таких людей в нашей жизни мало стало, к сожалению. И, самое главное, что белорусы и россияне дружны, что мы друг друга любим, дай бог, чтобы так было всегда", - подчеркнула Светлана Немоляева.

Старт ХХV Минскому международному кинофестивалю "Лістапад -2018" будет дан сегодня в кинотеатре "Москва". Форум начнется с красной ковровой дорожки. Фильм открытия - мелодрама "Холодная война" польского режиссера Павла Павликовски.

География "Лістапада-2018" широка: это 48 стран ближнего и дальнего зарубежья. Впервые во время кинофорума будут показаны фильмы из ЮАР и Кении. В основной конкурс игрового кино войдут 12 фильмов, документалистику представят 13 картин, 11 дебютных работ продемонстрируют во время конкурса "Молодость на марше". Кроме того, по традиции пройдут внеконкурсные показы. Общее число всех фильмов составит 167, которые покажут на основных площадках - кинотеатрах "Центральный", "Мир", "Пионер", "Москва", "Беларусь", Falcon Club Бутик Кино и Музей истории белорусского кино.

Учредители кинофестиваля - Министерство культуры Беларуси и Минский городской исполнительный комитет.-0-