Свитки Мертвого моря и рукописи на папирусе представят в Минске

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самые древние документальные памятники мирового значения впервые представит выставка в Национальной библиотеке Беларуси, которая пройдет с 20 сентября по 21 октября, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по научной работе и издательской деятельности НББ Александр Суша.

Свитки Мертвого моря, библейские рукописные тексты на папирусе и пергаменте, глиняные таблички с клинописью, ценнейшие средневековые европейские манускрипты, библейские первопечатные книги из разных стран мира, старопечатные Полиглоты (многоязычные тексты Священного Писания), уникальные иллюстрированные экземпляры Библии различных культурных традиций и, естественно, примеры сакрального письменности Беларуси - все это будет представлено на международной выставке "Беларусь и Библия". Ведь Библия до сих пор остается известнейшей и влиятельнейшей книгой в истории человечества, к тому же самой издаваемой и переводимой на многие языки мира.

Соответствующий договор о сотрудничестве между Национальной библиотекой Беларуси и негосударственной организацией "Группа исследования рукописей" (США) был подписан 25 мая. В церемонии приняли участие директор Национальной библиотеки Беларуси Роман Мотульский, заместитель директора по научной работе и издательской деятельности Александр Суша, директор организации "Группа исследований рукописей" Скотт Кэрролл, исполнительный директор проекта Inspired Дэвид Эддингтон, организатор проекта Павел Дяченко, а также представители научных и общественных организаций.

Очень символично, что подписание договора совпало с празднованием Дня славянской письменности и культуры, приуроченного ко дню памяти просветителей Кирилла и Мефодия. Именно они впервые перевели Библию на славянский язык и дали славянским народам возможность развивать письменное слово. -0-