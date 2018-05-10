10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 8 тыс. человек посетили площадки первого международного фестиваля Аrt-Minsk, который проходит в столице с 27 апреля по 20 мая, сообщил сегодня журналистам директор Республиканской художественной галереи Александр Зинкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект объединил 250 художников, выбранных из более 800 претендентов. Центральная экспозиция разместилась в Республиканской художественной галерее, а всего в фестивале принимают участие 18 галерей, музеев и выставочных залов. В их числе Национальная библиотека, Национальный центр современных искусств, Мемориальный музей-мастерская З.И. Азгура, Белорусская государственная академия искусств, художественные галереи "БелАрт", "Мастацтва", "Предместье" и др. Интересными открытиями для минской публики стали выставочные проекты из Эстонии, Латвии, Литвы, России.

Задача фестиваля - представление многообразия художественных направлений в изобразительном искусстве Беларуси. В будущем, а проект планируется проводить регулярно, есть намерение помимо галерей задействовать открытые площадки. "Также в планах развивать международное взаимодействие, есть договоренности по участию в следующем году авторов из Грузии и Сербии", - отметил Александр Зинкевич.

Организаторами проекта выступают ОАО "Белгазпромбанк", ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", центр изобразительного и медиаискусства "Новая культурная инициатива" и Республиканская художественная галерея Белорусского союза художников при поддержке Минского городского исполнительного комитета.-0-