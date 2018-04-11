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Сын Дж.Р.Р. Толкина выпустит книгу "Падение Гондолина"

Культура 11.04.2018 | 22:56

Сын знаменитого британского писателя Дж.Р.Р. Толкина Кристофер Толкин готовит к печати неизданную книгу своего отца под названием "Падение Гондолина". Об этом сообщает Entertainment Weekly.

Фанаты произведений Толкина могут вспомнить, что Гондолин — это тайный город эльфов, который построил Тургон в Первую Эпоху. В этой книге рассказ пойдет о человеке по имени Туор, который был послан в Гондолин Владыкой вод. Его ожидает слава и женитьба на прекрасной Индриль, дочери Тургона. И, конечно же, не обойдется без эпической битвы за славный город эльфов.

Также сообщается, что иллюстратором книги станет Алан Ли, который ранее работал над трилогией "Властелин колец".

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