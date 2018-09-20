"ТЕАРТ" открывает широкую палитру спектаклей, имен и театральных экспериментов - Дрига

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форум "ТЕАРТ" открывает широкую палитру спектаклей, режиссерских и актерских имен, театральных экспериментов из разных стран. Об этом заявила сегодня первый заместитель министра культуры Ирина Дрига на церемонии открытия VIII Международного форума театрального искусства "ТЕАРТ" в Национальном академическом театре имени Янки Купалы, передает корреспондент БЕЛТА.

Театральный форум стал масштабным событием. "В программе "ТЕАРТа" две составляющие. Это белорусская программа: интересные экспериментальные, в чем-то спорные постановки, которые никого не оставят равнодушными, и лучшие образцы искусства из разных стран мира. Символично, что на сцене самого старого белорусского театра начинается форум, который открывает новые формы и национального, и мирового театра", - сказала Ирина Дрига.

Слова благодарности всем причастным к организации фестиваля, а это более 50 структур, высказала директор форума Анжелика Крашевская (директор Центра визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн"). "ТЕАРТ" состоялся благодаря небезразличным людям, в том числе зрителям, для которых каждый театральный вечер организаторы надеются сделать незабываемым.

Фестиваль начался со спектаклей шоукейса Belarus Open, который пройдет с 20 по 24 сентября. Открыла Belarus Open новая версия "Ревизора" в режиссуре художественного руководителя театра имени Янки Купалы Николая Пинигина и его ученика Дмитрия Тишко. Как отметил на открытии Николай Пинигин, "ТЕАРТ" за годы существования стал главным событием театральной жизни, и ему особенно приятно, что именно купаловский "Ревизор" открывает белорусскую программу.

Крупнейший театральный форум Беларуси состоит из трех секций: международной программы, шоукейса Belarus Open и образовательной платформы "Школа ТЕАРТа". Среди стран-участниц этого года - Беларусь, Россия, Литва, Латвия, Польша, Бельгия, Франция, Финляндия, Вьетнам, Республика Корея. Девять крупнейших театральных постановок современности составили международную программу, десять лучших белорусских спектаклей будут показаны в одном шоукейсе Belarus Open.

Международная программа откроется спектаклем "Свадьба" - современной адаптацией пьесы Бертольта Брехта в режиссуре Оскараса Коршуноваса. Для литовского режиссера это будет уже пятый приезд на "ТЕАРТ", и он обещает стать незабываемым для зрителя: ведь в зависимости от города, принимающего "Свадьбу" (ОКТ / Вильнюсский городской театр), меняются культурные акценты в спектакле.

Закрытие восьмого фестиваля "ТЕАРТ" состоится 16 октября в культурном инкубаторе "ОК16". Актеры и продюсеры, сценографы и режиссеры - все действующие и причастные лица соберутся вместе.

VIII Международный форум театрального искусства "ТЕАРТ" проходит с 20 сентября по 16 октября под слоганом "Разгерметизация". Организаторы форума - Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн", ОАО "Белгазпромбанк", ОАО "Газпром трансгаз Беларусь". Форум проходит при поддержке Министерства культуры Беларуси и Мингорисполкома.-0-