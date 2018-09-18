"ТЕАРТ" стимулирует развитие театрального искусства по всей Беларуси - мнение

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный форум театрального искусства "ТЕАРТ" стимулирует развитие театрального искусства по всей Беларуси. Такого мнения придерживаются эксперты и специалисты, причастные к работе форума, сообщает корреспондент БЕЛТА.
"Форум "ТЕАРТ" дает возможность развития театрального искусства не только в столице, но и на всей территории страны. На белорусской театральной сцене, как в Минске, так и в целом в Беларуси, очень много различных постановок. Возможность реализации и раскрытия своего таланта через форум "ТЕАРТ" и шанс достучаться до зрителя - это развитие театрального искусства", - считает заместитель начальника управления культуры Мингорисполкома Александр Шестаков.
По мнению председателя правления ОАО "Белгазпромбанк" Виктора Бабарико, нужно сделать так, чтобы белорусский театр развивался, открылся не только специалистам, но и внешнему миру. Сам фестиваль изначально был открытым: в нем участвуют коллективы из немалого числа разных стран. Но необходима и обратная связь со зрителем, его мнение, в каком виде нужен этот фестиваль и что стоит изменить, чтобы на самом деле он был важен для белорусского театра.
Директор форума "ТЕАРТ" Анжелика Крашевская поделилась своим видением проблем современного белорусского театра: "У нас есть имена, достойные уважения, внимания, достаточно много популярных, к сожалению, вне Беларуси. Этот момент остается для нас непонятен: почему мы побаиваемся собственных авторов, которых переводят на многие языки и которые становятся популярными за пределами Беларуси".
Крупнейший театральный форум Беларуси состоит из трех секций: международной программы, шоукейса Belarus Open и образовательной платформы "Школа ТЕАРТа". Среди стран-участниц этого года - Беларусь, Россия, Литва, Латвия, Польша, Бельгия, Франция, Финляндия, Вьетнам, Республика Корея. Девять крупнейших театральных постановок современности составили международную программу, 10 лучших белорусских спектаклей будут показаны в одном шоукейсе Belarus Open.
Фестиваль начнется со спектаклей шоукейса Belarus Open, который пройдет с 20 по 24 сентября.
VIII Международный форум театрального искусства "ТЕАРТ" пройдет с 20 сентября по 16 октября под слоганом "Разгерметизация". Организаторы международного форума театрального искусства "ТЕАРТ": Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн", ОАО "Белгазпромбанк", ОАО "Газпром трансгаз Беларусь". Форум проходит при поддержке Министерства культуры Беларуси и Мингорисполкома.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4873 BYN
|2.485 BYN
|2.493 BYN
|USD
|2.1364 BYN
|2.128 BYN
|2.138 BYN
|RUB
|3.1332 BYN
|3.127 BYN
|3.138 BYN