"ТЕАРТ" стимулирует развитие театрального искусства по всей Беларуси - мнение

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный форум театрального искусства "ТЕАРТ" стимулирует развитие театрального искусства по всей Беларуси. Такого мнения придерживаются эксперты и специалисты, причастные к работе форума, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Форум "ТЕАРТ" дает возможность развития театрального искусства не только в столице, но и на всей территории страны. На белорусской театральной сцене, как в Минске, так и в целом в Беларуси, очень много различных постановок. Возможность реализации и раскрытия своего таланта через форум "ТЕАРТ" и шанс достучаться до зрителя - это развитие театрального искусства", - считает заместитель начальника управления культуры Мингорисполкома Александр Шестаков.

По мнению председателя правления ОАО "Белгазпромбанк" Виктора Бабарико, нужно сделать так, чтобы белорусский театр развивался, открылся не только специалистам, но и внешнему миру. Сам фестиваль изначально был открытым: в нем участвуют коллективы из немалого числа разных стран. Но необходима и обратная связь со зрителем, его мнение, в каком виде нужен этот фестиваль и что стоит изменить, чтобы на самом деле он был важен для белорусского театра.

Директор форума "ТЕАРТ" Анжелика Крашевская поделилась своим видением проблем современного белорусского театра: "У нас есть имена, достойные уважения, внимания, достаточно много популярных, к сожалению, вне Беларуси. Этот момент остается для нас непонятен: почему мы побаиваемся собственных авторов, которых переводят на многие языки и которые становятся популярными за пределами Беларуси".

Крупнейший театральный форум Беларуси состоит из трех секций: международной программы, шоукейса Belarus Open и образовательной платформы "Школа ТЕАРТа". Среди стран-участниц этого года - Беларусь, Россия, Литва, Латвия, Польша, Бельгия, Франция, Финляндия, Вьетнам, Республика Корея. Девять крупнейших театральных постановок современности составили международную программу, 10 лучших белорусских спектаклей будут показаны в одном шоукейсе Belarus Open.

Фестиваль начнется со спектаклей шоукейса Belarus Open, который пройдет с 20 по 24 сентября.

VIII Международный форум театрального искусства "ТЕАРТ" пройдет с 20 сентября по 16 октября под слоганом "Разгерметизация". Организаторы международного форума театрального искусства "ТЕАРТ": Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн", ОАО "Белгазпромбанк", ОАО "Газпром трансгаз Беларусь". Форум проходит при поддержке Министерства культуры Беларуси и Мингорисполкома.-0-