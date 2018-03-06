Театр эстрады к 8 Марта подготовил три ярких шоу

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Впереди не просто большие выходные, а красивый и теплый праздник. Даже погода будет более благосклонной к весне и готова подарить нам солнце и надежду на отступление холодов. Театр эстрады также подготовил подарки: специально к 8 Марта зрителям предлагают на выбор три ярких шоу, которые будут идти пять дней.

Настоящий эстрадный коктейль "Мартини шоу" подадут в театре 6, 7 и 8 марта. Коктейль будут "смешивать" известные белорусские артисты.

9 марта на сцену Театра эстрады выйдут три подруги и расскажут все свои главные секреты. Милые дамы поведают о мужчинах, отцах и детях, своих мечтах и, конечно же, о любви. Откровенные мысли, теплые взгляды, главные секреты и, безусловно, красивые женщины - все это будет в эстрадной шоу-программе "О чем молчат женщины".

Вечер послепраздничной субботы можно провести в компании талантливого певца, теле- и радиоведущего Артема Михаленко. 10 марта в 18.00 он представит свою сольную программу "За тебя". Все чувства и эмоции, вложенные в популярные песни "На века", "Больно мне", "Нужные слова", "За тобой", Артем обещает передать на своем сольном концерте. Так же в программе прозвучат всем знакомые и любимые композиции, такие как "Butterfly" (Eurovision 2010), "Besame mucho", "Скажите девушки" и другие мировые хиты в новом звучании и прочтении артиста. Поддержат Артема в этот вечер друзья и коллеги по сцене, популярные артисты Беларуси: Тео, Ольга Рыжикова, Анастасия Тиханович, Анна Шалютина, шоу-балет "Феерия".-0-