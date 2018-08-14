Театр эстрады открывает новый сезон

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совсем скоро летний отдых сменят трудовые будни. А чтобы войти в рабочий ритм безболезненно и постепенно, Театр эстрады предлагает в начале сентября побаловать себя мыслями о путешествиях и жарких летних днях. Поэтому в свою сентябрьскую афишу театр решил добавить ярких красок уходящего лета.

5 сентября в Театре эстрады покажут эстрадную шоу-программу "Особенности национального отдыха", 6 сентября - эстрадно-юмористическое шоу "От винта", а 11 сентября на сцене театра устроят фееричное шоу артисты "Аллюр".

Традиционный гала-концерт "Открытие сезона" состоится 12, 13 и 18 сентября. Зрители встретятся с любимыми артистами, споют знакомые песни и услышат премьеры новых композиций. На сцену в эти вечера выйдут Инна Афанасьева, Искуи Абалян, Виктория Алешко, Алексей Хлестов, Ольга Вронская, Александр Сухарев, Ольга Колесникова, Ольга Змурщик, Дмитрий Сергеев, Жанет, Ольга Плотникова, Елена Гришанова, Шир, ансамбль "Верасы", Анна Благова, Инга Киселева, Евгений Ермолкович, Радмила Семенова, Екатерина Медведева, группа "ByCity" и балет "Fusion".

Что еще ждет поклонников театра в новом сезоне? Конечно, череда знакомых и любимых шоу, а также новые программы. Так, музыкальная шоу-программа "Свадьба" пройдет 19 сентября и 24 октября, "Вечер STAND-UP комедии" - 25 сентября и 23 октября, эстрадное шоу "Мікітаў лапаць - "руками не лапать!" - 26 сентября, концертная программа "Осень, она не спросит…" - 3 и 4 октября, а также 8 ноября.

В осенней афише Театра эстрады уже можно увидеть репертуар для детей на школьные каникулы: целых четыре мюзикла на любой вкус и возраст. А зимой состоится премьера новогодней сказки.-0-