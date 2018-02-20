Театр эстрады приглашает на яркие шоу-программы к 23 февраля и 8 Марта

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Театр эстрады будет поздравлять мужчин и женщин с 23 февраля и 8 Марта яркими праздничными шоу-программами.

22 и 23 февраля в 19.00 всем мужчинам подарят праздничный концерт "Февральский призыв". Во время мероприятия будут звучать поздравления от известных артистов, также запланированы юмористические номера. В концерте примут участие Ольга Вронская, Александр Сухарев, Инна Афанасьева (только в концерте 23 февраля), Дмитрий Сергеев, Жанет (только 22 февраля), Ольга Плотникова (только 23 февраля), Елена Гришанова, Алексей Хлестов (только 22 февраля), шоу "Аллюр", ансамбль "Верасы", Екатерина Медведева (только 22 февраля), группа ByCity, балет театра Fusion.

Международный женский день в Театре эстрады отметят вкуснейшим эстрадным коктейлем. Для прекрасных дам здесь подготовили подборку из популярных песен. Программа "Мартини-шоу" пройдет в Театре эстрады 6, 7 и 8 марта. Это по-настоящему весенний, праздничный концерт, способный помочь любому мужчине устроить праздник для своей женщины.

И вишенка на праздничном торте - две программы, билеты на которые тоже смело можно подарить любимой. 9 марта в Театре эстрады можно посмотреть эстрадное шоу "О чем молчат женщины", а 10 марта на сольный концерт под названием "За тебя" зовет певец Артем Михаленко.-0-