Театр эстрады приглашает познавательно и музыкально провести весенние каникулы

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совсем скоро наступят весенние каникулы. В Театре эстрады подготовили разнообразную программу для детей и их родителей, чтобы каникулы прошли весело, музыкально и познавательно.

24 марта в 12.00 и 14.30, а также 27 и 28 марта в 11.00 Театр эстрады приглашает на детский мюзикл "Не ходите, дети, в Африку гулять!", который создан по мотивам произведений К.Чуковского, Г.Остера и других авторов, так или иначе связанных с жаркими африканскими странами. Это будет увлекательное музыкальное путешествие в африканскую страну Чунга-Чанга. Доктор Ойболит (внук знаменитого доктора Айболита) вместе с Тяни-Толкаем, медсестрой Анжелой, Верблюжонком и обезьянкой Чичи отправится на спасение маленьких обезьянок, которых похитили пираты Язва и Клизма вместе с Бармалешей (внуком Бармалея). Только Бармалеша, в отличие от своего знаменитого дедушки, слишком любит сладкое, от которого он добреет…

25 марта в 12.00 и 14.30, а также 26 марта в 11.00 юным зрителям покажут "сказку для всех, кто любит веселье и смех" под названием "Двое из ларца - одинаковы с лица". История принца Додошки, который решил найти себе самую красивую жену, рассказывается актерами театра так весело и непринужденно, что закрадывается мысль, будто вы находитесь не в привычном Минске, а в самой настоящей сказке, в волшебном тридевятом царстве-тридесятом государстве. Посетителей ждут увлекательные приключения по сказочным местам вместе с принцем Додошкой, Иваном-Дураком, братьями из ларца и ехидными старушками - Кикиморой и Бабой-Ягой.

29, 30 марта в 11.00, а также 31 марта в 12.00 и 14.30 Театр эстрады приглашает отправиться в волшебное Золотое королевство, посетив детский мюзикл "Принц - золотые уши". Внезапно у принца появились золотые уши. Что тут началось… Придворные бегают, мать-королева плачет… Все думают, как принцу помочь. Чем эта история закончилась, вы узнаете, когда придете на спектакль. В детском мюзикле ожидается много сюрпризов для зрителей и нестандартных поворотов в сюжете.-0-