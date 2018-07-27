27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический драматический театр им. Горького вошел в лонг-лист премии зрительских симпатий "Звезда Театрала", сообщили корреспонденту БЕЛТА в театре.

Театр из Беларуси претендует на премию как "Лучший русский театр за рубежом". Всего за пальму первенства соревнуются 10 коллективов из Беларуси, Казахстана, Молдовы, Литвы, Польши, Германии, Финляндии, Швейцарии, Великобритании, Израиля.

Лонг-лист по 15 номинациям сформирован по предложениям зрителей. В течение лета проводится голосование на сайте премии, по итогам которого будет составлен шорт-лист. В сентябре станут известны лидеры зрительского голосования, в каждой номинации останется по три претендента на награду. Итоги будут объявлены в первый понедельник декабря.

На сайте премии сообщается, что при формировании лонг-листа специальная компьютерная программа зачищает заявки от "накруток", в том числе сделанных с применением интернет-ботов. Таким образом, номинировать своих кандидатов можно только один раз и с одного IP-адреса.

"Звезда Театрала" - единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. За годы существования она стала символом непредвзятой оценки и международного общественного признания, потому что ее лауреатов определяет самое массовое жюри - многотысячная зрительская аудитория. В течение театрального сезона публика номинирует и отбирает понравившиеся премьерные работы в режиме online на интернет-портале премии. А в конце года по итогам голосования на торжественной церемонии награждения объявляются победители.

Главный приз "Звезды Театрала" - фарфоровая статуэтка ручной работы от старейшей чешской мануфактуры Rudolf Kampf, выполненная известным дизайнером Фабрицио Сманиа - мим в черном костюме, держащий в руках золотую звезду в 24 карата. Эта эксклюзивная работа была впервые исполнена специально для премии в 2008 году. При достаточных финансовых возможностях оргкомитет премии может вручать золотой значок лауреата, денежные или другие ценные призы.

Ежегодная премия "Звезда Театрала" учреждена в 2008 году журналом "Театрал". -0-