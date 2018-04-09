Театр им. Максима Горького представит премьеру в постановке Дмитрия Астрахана "Четвертая планета"

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьера спектакля "Четвертая планета" в постановке Дмитрия Астрахана будет представлена на сцене Национального академического драматического театра имени Максима Горького 11-12 апреля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в театре.

Спектакль известный режиссер поставил на белорусской сцене по пьесе Олега Данилова. Дмитрий Астрахан уже много лет работает в тандеме со своим другом и соратником, и всегда их проектам сопутствует успех. В их числе спектакль "Леди на день", который собирает аншлаги в театре имени Максима Горького.

К "Четвертой планете" Дмитрий Астрахан обращается не впервые: режиссер ставил пьесу в Санкт-Петербурге в начале 1990-х годов, а в 1995 году снял фильм с таким же названием. Сейчас постановку сможет оценить белорусский зритель. В спектакле занят едва ли не весь состав труппы Национального академического драматического театра имени Максима Горького, в главных ролях - Вероника Пляшкевич и Руслан Чернецкий.

"Четвертая планета" - это очень добрая и трогательная история в стиле ретро о пространстве, времени, далекой юности и первой любви. Участники космической экспедиции, оказавшись на неизведанной планете, к своему удивлению обнаруживают, что попали в собственное прошлое.-0-