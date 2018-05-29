Театр имени М.Горького выступит с гастролями 1-3 июня в России

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический драматический театр имени М.Горького выступит с гастролями 1-3 июня в городе Светлогорске Калининградской области (Россия). Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в театре.
Гастроли Национального академического драматического театра имени М.Горького пройдут по программе "Большие гастроли - 2018" Федерального центра поддержки гастрольной деятельности. Белорусские спектакли будут поставлены на сцене Театра эстрады "Янтарь-холл" Светлогорска.
В гастрольной афише театра из Минска спектакль "По щучьему веленью" (музыкальная сказка по мотивам русских народных сказок), "Подводники" (хроника несостоявшейся катастрофы в 2-х действиях), "Пане Коханку" (художественный вымысел в 2-х действиях).
Режиссер-постановщик спектаклей - заслуженный деятель искусств Беларуси, художественный руководитель НАДТ им. М.Горького Сергей Ковальчик.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3389 BYN
|2.333 BYN
|2.34 BYN
|USD
|2.0207 BYN
|2.02 BYN
|2.023 BYN
|RUB
|3.2261 BYN
|3.221 BYN
|3.23 BYN