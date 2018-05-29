Театр имени М.Горького выступит с гастролями 1-3 июня в России

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический драматический театр имени М.Горького выступит с гастролями 1-3 июня в городе Светлогорске Калининградской области (Россия). Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в театре.

Гастроли Национального академического драматического театра имени М.Горького пройдут по программе "Большие гастроли - 2018" Федерального центра поддержки гастрольной деятельности. Белорусские спектакли будут поставлены на сцене Театра эстрады "Янтарь-холл" Светлогорска.

В гастрольной афише театра из Минска спектакль "По щучьему веленью" (музыкальная сказка по мотивам русских народных сказок), "Подводники" (хроника несостоявшейся катастрофы в 2-х действиях), "Пане Коханку" (художественный вымысел в 2-х действиях).

Режиссер-постановщик спектаклей - заслуженный деятель искусств Беларуси, художественный руководитель НАДТ им. М.Горького Сергей Ковальчик.-0-