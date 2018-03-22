Театр им.М.Горького 27 марта приглашает на репетицию премьеры

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический драматический театр им.М.Горького 27 марта приглашают зрителей на репетицию премьеры, сообщали корреспонденту БЕЛТА в театре.

Такой необычный подарок для зрителей в Международный день театра подготовил НАДТ им. М.Горького. Поклонники театра смогут увидеть, как создается спектакль. В 13.00 начнется открытая репетиция премьерной постановки "Четвертая планета" Олега Данилова, режиссер - Дмитрий Астрахан.

Прийти могут все желающие при условии предъявления билета на любой спектакль театра им. М.Горького в марте или апреле.

Это первый такой опыт, но в театре не исключают такую практику и далее.

Премьера спектакля "Четвертая планета" запланирована на 11 апреля.-0-