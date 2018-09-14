Театр "Лялька" готовит премьеру спектакля "Шагал. Вяртанне ў Віцебск"

14 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебский театр "Лялька" в 33-м театральном сезоне готовит премьеру спектакля "Шагал. Вяртанне ў Віцебск", сообщил журналистам заслуженный деятель искусств Беларуси, художественный руководитель театра Виктор Климчук, передает корреспондент БЕЛТА.

Одной из знаковых постановок сезона станет этот спектакль, который планируют поставить в феврале 2019 года, а в середине января перед началом репетиций провести встречу с исследователями жизни и творчества художника - Аркадием Подлипским, Александром Лисовым и Виктором Мартиновичем.

"Прочитав книгу Марка Шагала "Моя жизнь", сделал по ней пьесу. Познакомился с прекрасным художником Софьей Шахновской из Мурманска, рассказал, как вижу спектакль, и она за три дня нарисовала внешний образ постановки, - пояснил Виктор Климчук. - Мне хочется показать Шагала взрослым. Думаю, его сыграет наш актер Юрий Франков. В спектакле будут задействованы и куклы, и непосредственно сами актеры, различные проекции. Этой постановкой хочется поблагодарить художника за то, что он прославил Витебск".

У "Ляльки" уже есть спектакль "Шагал. Зыход". В нем артисты работают на ходулях с куклами, задействованы театр теней, световые эффекты.

Свой новый сезон витебские кукольники откроют 30 сентября. "Лялька" приглашает детей на спектакль "Казка пра казку". Постановку по произведениям белорусского художника Анны Силивончик воплотили режиссер Михаил Климчук и художник Софья Шахновская. "Анна Силивончик пишет короткие сказки, я взял восемь и объединил их в историю. В ней будут показаны два человека. Один, который за свою жизнь сделал больше хороших дел, попадает на чистое облако. Он сидит на нем с биноклем и книжкой и наблюдает за людьми, время от времени спускается на землю и рассказывает добрые сказки. А второй совершил больше плохого, его отправили на грозовую тучу, дали метлу и лопату. И там он все оставшиеся дни чистит небо от дождя и снега", - рассказал Михаил Климчук.

Для взрослых на старте сезона покажут постановку "Спакуса або Чорны манах". Кроме спектаклей, в театре будут организованы игры, конкурсы и праздничный концерт.

В ближайшее время коллектив "Лялькі" примет участие в VIII Международном фестивале театров кукол "Белогородская забава" в Белгороде (Россия) со спектаклем "Скрыпка дрыгвы і верасовых пустэчаў". В более поздней перспективе театралы хотят сделать постановку для подростков. У них в планах создание малой сцены.-0-