Театр "Лялька" покажет в Витебске уличный спектакль

29 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Белорусский театр "Лялька" сегодня покажет в Витебске уличный спектакль "Колобок", сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель литературно-драматической части театра Людмила Симаненок.

Действо разыграют возле здания "Ляльки". Поставила спектакль актриса Дарья Зимницкая с художником Оксаной Никеенко. Подготовка к представлению проходила в свободное время актеров. Заняты в нем артисты Сергей Толкач и Мария Ковалева.

"Они отличаются пластичностью и умением танцевать, что понадобится в спектакле. В сценографии будут фрагментарно использованы настоящие предметы деревенского быта. Спектакль с детским названием рассчитан не только на малышей, но и на взрослых", - сказала Людмила Симаненок. Эта постановка относится к уличному искусству, хотя не исключено, что он будет показываться в помещении. Во время представления актеры будут взаимодействовать со зрителем. Так, пришедшие помогут артистам замесить тесто для колобка.

"Для нас это эксперимент и новый опыт для артистов, мы такого еще не делали. Поэтому посмотрим, что получится на практике. Исходя из реакции зрителей и других факторов, в ближайшее время решим, вводить ли "Колобка" в репертуар театра", - отметила руководитель литературно-драматической части театра.

У "Ляльки" уже есть один экспериментальный спектакль "Шагал. Зыход", где артисты работают на ходулях. Его несколько раз показывали ночью, задействован театр теней, световые эффекты. Он также предназначен для улиц.-0-