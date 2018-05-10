Театральное искусство и хореографию впервые представят на фестивале "Пестрый тюльпан" в Бресте

10 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Театральное искусство и хореография впервые будут представлены на III Международном фестивале мастеров искусств "Пестрый тюльпан", сообщила журналистам на пресс-конференции арт-директор фестиваля Валентина Мальцева, передает корреспондент БЕЛТА.

Форум пройдет 23-25 мая на площадке Брестского академического театра драмы. "Предыдущие фестивали были исключительно музыкальными. В этом году программа более обширна. Впервые будет представлено театральное искусство. Спектакль фламенко "Фрида" привезет коллектив из Санкт-Петербурга, автор постановки Наталья Зайкова. Уверена, замечательным событием станет выступление театра современной хореографии Ballet. Theatre. Зрители увидят романтический спектакль "Тополя и ветер", - сказала Валентина Мальцева.

Традиционно фестиваль откроют мастера вокального и инструментального искусства. Брестчанам и гостям города предлагают насладиться концертом под названием "Шесть взглядов на ХХ век". В нем примут участие музыканты из Беларуси, России, Франции, Японии и Польши. В частности, лауреат международных конкурсов Йоанна Фрешель представит программу "Польская вокальная музыка от А до Я".

"Мы старались привезти в Брест лучших польских исполнителей. Йоанна Фрешель исполняет произведения и польских классиков, и современных авторов. Кроме того, ожидается приезд знаменитой пианистки Олены Скрок. Надеюсь, брестчане получат незабываемые впечатления от их выступлений", - отметил консул генерального консульства Польши в Бресте Кшиштоф Росиньски.

Не менее насыщенным обещает стать 24 мая. Первыми на сцену выйдут артисты санкт-петербургского театра современной хореографии Ballet. Theatre. Во второй половине вечера публику будут развлекать минские музыканты, создавшие шоу барабанщиков "Стресс". На следующий день театралов приглашают на спектакль "Фрида", посвященного мексиканской художнице Фриде Кало.

"В этом году фестиваль стал трехдневным. Его программа получилась очень яркой. Билеты на концерты и спектакли еще есть. Сейчас как раз начинается время активных продаж", - подчеркнула заместитель директора драмтеатра по информации и организации зрителя Лариса Новицкая.

Форум мастеров искусств организован по инициативе предприятия "ГудПауэр" в сотрудничестве с Брестским академическим театром драмы. "Любой город развивается только тогда, когда там развивается культура. Соответственно, растет эффективность экономики. Рады поддержке спонсоров - диппредставительств Польши и Франции, а также многочисленных предпринимателей. В следующем году постараемся сделать фестиваль более престижным. Планируем привлечь к нему художников", - подчеркнул директор "Пестрого тюльпана" Вольфганг Кулов.-0-