Театральные чтения "Теорема любви. Розовые фильтры" пройдут 6 июля

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В рамках проекта "ТОК" 6 июля пройдут театральные чтения "Теорема любви. Розовые фильтры".

В 21.00 пять белорусских актеров соберутся вместе по адресу Зыбицкая, 2, чтобы прочесть со сцены свои любимые рассказы.

О любви можно говорить или молчать. О любви можно все - писать, дышать, страдать, летать, терять. В мире больше нет такого же противоречивого чувства, как любовь. И разрушительного, и созидательного. В каждом розовым фильтре найдутся тысячи оттенков, рассыпающихся на миллионы спектров и волн. Кто не пробовал разобрать на слагаемые теорему, в которой каждая составляющая не значит ничего, пока существует по отдельности. Разобраться в самом загадочном и непостижимом человеческом чувстве помогут рассказы, которые прочитают ведущие молодые актеры Минска.

Поговорить о любви смогут и зрители на встрече с исполнителями, которая пройдет сразу после театральных чтений романтических историй.

Читают: Павел Харланчук ("Глаза голубой собаки", Габриэль Гарсиа Маркес), Дмитрий Давидович ("Чапаев и пустота", Виктор Пелевин), Кристина Дробыш ("Дары мудрацоý", О. Генри, на белорусском языке), Игорь Шугалеев ("Белые слоны", Эрнест Хемингуэй), Эрик Абрамович (отрывки из пьес Евгения Гришковца). Куратор проекта - Александр Марченко. Видеоролики - Игорь Вепшковский.

"ТОК" (Театр. Образование. Кино) - культурный проект. Его основные направления деятельности - поддержка кино- и театральных проектов, работа с аудиторией современного театра и авторского независимого кино. Платформа направлена на создание и поддержание нового креативного продукта в сферах театра, кино, образования и на их пересечении.-0-