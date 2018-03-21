Театральный форум "М@rt. контакт" поражает многообразием жанров и форм - эксперт

21 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Международный молодежный театральный форум "М@rt. контакт" поражает многообразием жанров и форм. Об этом заявила сегодня на пресс-конференции, посвященной открытию мероприятия, театральный критик Людмила Громыко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Афиша творческого проекта в этом году просто потрясающая. Она настолько широкая и разноплановая, что способна удивить не только искушенного зрителя, но и критиков. Именно поэтому я всегда стремлюсь с коллегами побывать на этом форуме, где расширяются горизонты театрального языка, можно почерпнуть немало нового и полезного, когда наряду с прославленными режиссерами и уже известными постановками есть место смелому эксперименту и поиску", - отметила критик.
По ее мнению, форум притягивает своей удивительно теплой атмосферой, многообразием жанров и форм. "Здесь есть о чем думать, о чем спорить и о чем говорить. На мой взгляд, этот проект каждый год делает шаги вперед, внося значительный вклад в развитие театрального искусства Беларуси", - резюмировала Людмила Громыко.-0-
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