Театральный форум "М@rt. контакт" стал символом творческого поиска - Черник

21 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Международный молодежный театральный форум "М@rt. контакт" стал символом настоящего творческого поиска и смелого художественного эксперимента. Об этом заявил сегодня на торжественном открытии мероприятия начальник главного управления культуры и аналитической работы Министерства культуры Беларуси Василий Черник, передает корреспондент БЕЛТА.

"Театральный форум по праву считается одним из самых ожидаемых и интересных культурных событий в стране, - отметил Василий Черник. - В нынешнем мероприятии планируется показ 22 спектаклей 21 театра из 8 стран мира. Будет также представлена широкая программа творческих лабораторий, обсуждений, круглых столов и других событий, которые играют важную роль в профессиональной жизни мастеров театра".

Василий Черник также зачитал приветственный адрес форуму министра культуры Юрия Бондаря, в котором выражена уверенность, что "М@rt. контакт" станет той площадкой, где получат путевку в жизнь оригинальные сценические проекты и откроются новые имена.

В свою очередь председатель оргкомитета форума, заместитель председателя Могилевского облисполкома Андрей Кунцевич отметил, что театральный форум стал уникальным событием в культурном пространстве Беларуси. Уже в 13-й раз этот творческий проект неизменно подчеркивает высокий интерес зрителя к современному театральному искусству, его последним трендам и смелым экспериментам, в авангарде которых, как правило, стоит молодежь. Молодежь творческая и амбициозная, смелая и талантливая, которая жаждет дальнейшего творческого и профессионального роста. "И могилевские театральные площадки при поддержке благодарной публики этот творческий рост для многих обеспечивают", - считает он.

Основную программу фестиваля открыл сегодня спектакль "Колодец" Мангистауского областного музыкально-драматического театра им. Нурмухана Жантурина (г. Актау, Казахстан). Продолжился праздник театра на сцене Могилевского драмтеатра показом спектакля "Пустота" Тверского театра юного зрителя - театральный ситком по пьесе Максима Черныша (режиссер Талгат Баталов), номинированный на Национальную театральную премию "Золотая маска" в пяти номинациях. В последующие шесть фестивальных дней зрителей ждет немало интересных работ самых разных форм и жанров.

Первый фестиваль прошел в 2006 году. За 12 лет форум стал одним из самых значительных и ожидаемых культурных событий не только в Могилеве, но и на всем театральном пространстве Беларуси. За годы проведения фестиваля было показано 190 спектаклей из 20 стран, их посмотрели более 40 тыс. зрителей. Учредителями форума выступают Могилевский облисполком, главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Могилевского облисполкома, Могилевский областной драматический театр.-0-