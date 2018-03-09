Театры из Гродно и Пинска приедут с гастролями в Брест

9 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестские зрители в марте увидят спектакли театральных коллективов из Гродно и Пинска, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Брестском академическом театре драмы (БАТД).

Так, 10-11 марта состоятся обменные гастроли гродненского и брестского театров. Артисты Гродненского областного драматического театра покажут в Бресте комедию "Шикарная свадьба". В это время труппа БАТД презентует гродненским зрителям мелодраму "Коварство и любовь".

"Для обменных гастролей выбирались лучшие постановки театров последнего времени, которые пользуются наибольшей популярностью у публики. Также эти спектакли будут отличным подарком милым дамам к Международному женскому дню", - подчеркнули в брестском драмтеатре.

Спустя всего три дня в Брест приедет коллектив Полесского драматического театра. В программу гастролей на 14-15 марта пинчане включили мистическую легенду "Черная панна Несвижа" и фарс "Пінская шляхта". "Оба спектакля поставлены по произведениям национальной классики. Надеемся, что в первую очередь они будут интересны молодежи, подтолкнут их к изучению белорусской литературы, нашей истории", - считают организаторы. Также артисты Полесского драмтеатра порадуют детей музыкальной романтической сказкой "По щучьему велению".-0-

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