Тегеранская группа "Соруше Мовлана" дала концерты классической иранской музыки в Минске

18 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Тегеранская музыкальная группа "Соруше Мовлана" с 14 до 18 июня дала концерты классической иранской музыки в Минске, рассказали корреспонденту БЕЛТА в посольстве Ирана в Беларуси.

Один из таких концертов состоялся сегодня в Белорусском государственном экономическом университете. Слушатели, а это были не только студенты, но и просто почитатели иранской культуры, смогли насладиться иранской музыкой, исполняемой на национальных инструментах, песнями. Ранее уже прошло несколько концертов в белорусской столице: музыканты выступили в минской мечети, в посольстве Ирана, а также по телевидению.

"Соруше Мовлана" с концертами побывала в различных странах. К примеру, перед приездом в Беларусь артисты знакомили с иранской классической музыкой жителей других европейских стран, а также США.-0-