Телеканал "Беларусь 3" посвятит эфир 26 января памяти Владимира Мулявина

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. День памяти Владимира Мулявина пройдет 26 января в эфире социокультурного канала Белтелерадиокомпании, сообщили БЕЛТА в медиахолдинге.

Так, зрители "Беларусь 3" увидят в 13.00 концертную программу "Вянок", которая сегодня (в день рождения артиста) состоится на сцене Белгосфилармонии. Генеральный продюсерский центр медиахолдинга проведет запись этого концерта специально для эфира на телеканале.

Программа "Вянок" была создана Владимиром Георгиевичем к 100-летию белорусского поэта Максима Богдановича. Через 26 лет после ее первого и последнего исполнения оркестр имени И. Жиновича возродил концертную программу целиком. Аранжировки всех 15 композиций цикла сделал дирижер оркестра, заслуженный артист Беларуси Александр Кремко. В программе "Вянок" зрители услышат как известные песни, так и совершенно неизвестные широкому кругу слушателей композиции Мулявина ("Па-над белым пухам вішняў…", "Прывет табе, жыццё на волі…", "На чужыне", "Па ляду, у глухім бары…" и другие). В сопровождении оркестра споют исполнители Ян Женчак, Вячеслав Исаченко и Андрей Колосов.

Перед концертом социокультурный канал представит премьеру документальной киноленты "Пясняр. Сэрцам і душой", посвященной жизни и творчеству Владимира Мулявина. Автора фильма Владимира Орлова с творчеством основателя первого белорусского вокально-инструментального ансамбля связывали режиссерские работы, среди которых самый первый отечественный музыкальный фильм "Песняры" (1971 год) и фильм-концерт "А также цирк" (1983 год). Но в этих лентах осталось много недосказанного о жизни Владимира Георгиевича, что и призван восполнить документальный фильм, снятый по заказу Министерства культуры Беларуси. Продюсер картины - Владимир Бокун.

Повтор проектов "Вянок" и "Пясняр. Сэрцам і душой" телезрители смогут увидеть вечером 27 января: в 21.05 и в 22.40 соответственно.

Режиссер Владимир Орлов - автор десяти книг из серии "100 выдающихся деятелей Беларуси", одна из которых посвящена Владимиру Мулявину. И в новом выпуске авторского проекта "Люблю и помню", который зрители телеканала "Беларусь" увидят 29 января, Владимир Орлов поделится воспоминаниями и интересными фактами о "Песнярах", расскажет о личном знакомстве с лидером и руководителем легендарного ансамбля.

Легенды белорусской музыки Владимира Мулявина не стало 15 лет назад - 26 января 2003 года. Уральский талант, устроившись на работу в белорусскую филармонию, связал жизнь с Беларусью и ее песнями. Народное творчество в обработке Владимира Мулявина, композиции на стихи классиков белорусской литературы и песни советских авторов первой величины в исполнении "Песняров" стали популярными далеко за пределами СССР.-0-