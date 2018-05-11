Телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24" покажут финал "Евровидения" 12 мая

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Беларусь 1" и "Беларусь 24" покажут финал "Евровидения-2018", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.
Финал международного конкурса песни состоится вечером 12 мая в Лиссабоне (Португалия). Прямую трансляцию телеканалы начнут вести в 22.00.
На сцене Altice Arena выступят представители Украины, Испании, Словении, Литвы, Австрии, Эстонии, Норвегии, Португалии, Великобритании, Сербии, Германии, Албании, Франции, Чехии, Дании, Австралии, Финляндии, Болгарии, Молдовы, Швеции, Венгрии, Израиля, Нидерландов, Ирландии, Кипра и Италии. Порядок выступлений был предложен продюсерами шоу и одобрен Европейским вещательным союзом.
Вместе с многомиллионной международной аудиторией поклонников "Евровидения" отдать свои голоса за полюбившуюся композицию смогут и белорусские телезрители. Телефонные номера для голосования будут объявлены комментатором, а также обозначены эфирной графикой во время прямой трансляции.
Баллы от Беларуси озвучит финалист международного конкурса песни "Евровидение-2017" группа NaviBand. Комментировать шоу будет журналист Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании Евгений Перлин.
В пресс-службе отметили, что, несмотря на достойное выступление, представитель Беларуси ALEKSEEV с композицией "Forever" не прошел в заветную десятку финалистов из первого полуфинала.
Имя очередного победителя и страна, в которой, соответственно, пройдет "Евровидение" в 2019 году будут названы в ночь с 12 на 13 мая.-0-
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