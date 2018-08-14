Теме дружбы Горького и семьи Богдановичей посвящен семинар в Нижнем Новгороде

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тему дружественного союза Максима Горького и семьи Богдановичей обсуждают в Нижнем Новгороде на экспертно-медийном семинара, который приурочен к 150-летию со дня рождения великого русского писателя. Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве информации Беларуси.

Участниками семинара "Богданович и Горький: союз, рожденный на берегах Волги", который проходит 14-16 августа, стали около 20 журналистов белорусских, российских и союзных СМИ. Они побывали в Нижегородском литературном музее А.М. Горького, где для них провели экскурсию с подробным рассказом о творчестве Горького в разные периоды его жизни. Во время круглого стола белорусские и российские литературоведы и эксперты рассказали о дружественном союзе Горького и семьи Богдановичей.

Журналисты пройдут по новому туристическому маршруту "Босяцкая Миллионка", чтобы узнать, как на самом деле Максим Горький писал свою знаменитую пьесу "На дне". Также они посетят Центр белорусской культуры "Музей Максима Богдановича" в Ярославле. В этом доме когда-то жил классик белорусской литературы Максим Богданович и его отец, известный ученый, Адам Егорович Богданович. Именно в Ярославле поэт подготовил к изданию единственный прижизненный сборник стихов "Вянок", который принес ему славу. В этом музее проводит мероприятия региональная общественная организация русско-белорусской дружбы "Сяброўства".

Экспертно-медийный семинар стал одним из мероприятий, которые приурочены к 150-летию со дня рождения великого русского писателя и проводятся при поддержке Постоянного комитета Союзного государства. А по планам реализации гуманитарного проекта "Горький и Богдановичи" увидит свет юбилейное издание книги-альбома, куда войдут не публиковавшаяся ранее переписка Адама Богдановича из фондов Института мировой литературы имени М.Горького и архивные материалы - воспоминания о Максиме Горьком из Литературного музея Максима Богдановича в Минске, уникальные исторические фотографии.-0-