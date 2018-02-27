Темы малой родины и братства славянских народов станут главными на празднике "Купалье"

27 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Темы малой родины и братства славянских народов станут главными на республиканском празднике "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), который пройдет 7-8 июля в агрогородке Александрия Шкловского района. Об этом сообщил сегодня на итоговой коллегии главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Могилевского облисполкома министр культуры Юрий Бондарь, передает корреспондент БЕЛТА.

Главным мероприятием праздника будет мюзикл "Малая родина", который готовит режиссерско-постановочная группа телеканала ОНТ.

"На сегодняшний день одним из важнейших вопросов является налаживание должной работы со спонсорами", - сказал Юрий Бондарь.

Он добавил, что в регионе также ведется активная работа по подготовке к Международному молодежному театральному форуму "М@rt. контакт" (Могилев), Республиканскому фестивалю национальной драматургии имени В.И. Дунина-Марцинкевича (Бобруйск).-0-