Теннис, парад мини-каров и шотландские танцы - в Минске пройдет Большой британский фестиваль

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большой британский фестиваль, который пройдет в историческом центре Минска 16 июня, объединит 10 площадок. Организаторы праздника сегодня рассказали журналистам, чем удивят гостей, передает корреспондент БЕЛТА.

Фионна Гибб

"Мы с нетерпением ждем начала фестиваля. Это первый наш опыт проведения такого мероприятия, но мы организуем его по-крупному, - отметила Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Беларуси Фионна Гибб. - Планируем охватить не только площадь Свободы, но и прилегающие улицы, дворы. План фестиваля разместим в интернете, также он будет доступен в виде буклета, чтобы каждый знал точно, где расположена спортивная зона, зоны национальной кухни, благотворительных проектов и др. Мы специально определили несколько сфер, достижениями в которых Великобритания гордится. В Верхнем городе представим культуру, бизнес, образование, спорт, моду, еду, музыку, театр".

Организаторы ожидают, что праздник, который будет длиться с 13.00 до 23.00, посетят не менее 10 тыс. человек. До его начала запланирован парад мини-автомобилей. "Приглашаем всех водителей мини-каров к нему присоединиться. Старт будет дан в 12.30 у Дворца спорта, одним из автомобилей будет управлять хедлайнер фестиваля Шан Эванс", - сообщила Фионна Гибб.

Одна из фишек фестиваля - теннисный корт в масштабе 1:2 к знаменитому стадиону в Уимблдоне. Пройдет бесплатный урок большого тенниса, можно сделать снимок с кубком Максима Мирного. Также гостям предложат почувствовать себя членами закрытого английского клуба во время тренировки по гольфу. Для фанатов футбольных клубов "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" компания Microsoft проведет чемпионат по FIFA на XBox.

Автолюбителей не оставит равнодушным автосалон, где презентуют новенькие Jaguar, Bentley, Range Rover и Mini. Свои достижения покажут и компании Perkins Engines и JCB - мировые лидеры по производству машин и оборудования.

Внутренний дворик отеля "Монастырский" станет филиалом британского университета. Здесь можно подтянуть свои знания в английском, попробовать силы в языковом тесте IELTS или проверить уровень орфографии, оценить произношение. Одна из выпускниц лондонского University of Art поделится впечатлениями от жизни и учебы в Англии. Кроме того, будет представлено четыре стенда с классикой для буккроссинга. Произведения британских авторов в оригинале также доступны в большом книжном маркете.

Для маленьких посетителей развернется детский городок, кафе и рестораны приготовят блюда по рецептам британской кухни. Шеф-повара разработают авторские меню с пастушьим пирогом, фиш-энд-чипс и бисквитными десертами к пятичасовому чаю. Бары Верхнего города превратятся в британские пабы, предложат эль и виски. Будут звучать популярные мелодии в исполнении артистов из Великобритании - барабанщиков Melodians Steel Orсhestra, экс-вокалистки легендарного трип-хоп коллектива Kosheen из Бристоля Шан Эванс. Гостей познакомят с традиционным шотландским танцем.

На главной сцене пройдет показ мод от Дэвида Лонгшоу, в прошлом дизайнера Alberta Ferretti и модного дома Max Mara. Артисты из Великобритании продекламируют отрывки произведений Шекспира, а интерпретацию пьесы "Двенадцатая ночь" покажет Национальный академический драматический театр им. М.Горького. Художественное мастерство продемонстрирует Бен Тэллон, популярный иллюстратор из Манчестера. Он прибудет в Минск в том числе познакомиться с белорусским стрит-артом и на самом празднике создаст арт-объект, который станет подарком городу.

Завершится праздник в 23.00 вечеринкой от лондонского клубного бренда Ministry of Sound.

Организатором мероприятия выступает посольство Великобритании при поддержке Мингорисполкома. "Тысячи белорусов смогут на один день перенестись в деловой район Лондон-Сити или богемный Сохо, познакомиться с кухней, музыкой, культурой, модой, спортом, образованием, бизнесом Соединенного Королевства", - отметили координаторы культурного проекта.-0-

Фото Максима Гучека