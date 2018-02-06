Тепло внутри: Театр эстрады приглашает на яркие программы февраля

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пока мы ждем прихода весны, а вместе с ней и тепла, Театр эстрады предлагает разукрасить последний месяц зимы яркими красками своих программ. Наполнив предстоящий месяц юмором, праздничными концертами и любимыми исполнителями, театр приглашает в свой уютный зал греться вместе.

Артисты театра и звезды белорусской эстрады предлагают вспомнить золотые времена, а также спеть хиты, проверенные временем и до сих пор любимые миллионами слушателей, на "Концерте по заявкам", который состоится 7 февраля в 19.00.

8 февраля в Театре эстрады будет представлено шоу "Кабаре-винтаж: Огни большого города". Вокально-хореографическое шоу очарует и погрузит в атмосферу французских кабаре, приоткроет своему зрителю двери в мир таинственного наслаждения. В мир, манящий яркими огнями и бурей эмоций. В этот вечер будут звучать мировые хиты в исполнении известных артистов.

В Театре эстрады не забыли и о таком прекрасном празднике февраля, как День всех влюбленных. Для влюбленных парочек 13 и 14 февраля подготовлено эстрадное шоу "Снежная Love Story". Зрители смогут не только побывать на концерте, но и поздравить своих любимых с праздником прямо со сцены, признаться в любви или даже сделать предложение. В этот день все ваши желания и даже самые авантюрные поступки реальны! Хотите оригинально поздравить свою вторую половинку? Тогда заранее высылайте ваши поздравления/признания или другие интересные предложения для поздравления своих любимых на почту театра teatrestrady@mail.ru с пометкой "14 февраля", и они прозвучат со сцены в день концерта. Не забудьте указать дату посещения.

Обещали ярких красок и не прогадали, поставив в афишу февраля эстрадный фарс "Эти веселые греки". Если не получается наполнить зиму теплым солнцем жарких стран, то обязательно приходите 15 февраля, чтобы виртуально отправиться вместе с артистами театра в веселую и непредсказуемую Грецию.

22 и 23 февраля - повод поздравить любимых мужчин с Днем защитников Отечества, подарив билеты на праздничный концерт "Февральский призыв". В программе будут звучать поздравления от известных артистов, а юмористические номера сделают ваш вечер незабываемым.

Красиво завершит февраль любимый "Снежный концерт". В последний день зимы, 28 февраля, на сцене театра выступят Инна Афанасьева, Виктория Алешко, Алексей Хлестов, Ольга Вронская, Жанет, Ольга Плотникова, Александр Сухарев, Анна Благова, Ольга Колесникова, Шир, ансамбль "Верасы", группа "PROвокация", Инга Киселева, Радмила Семенова, Евгений Ермолкович, Екатерина Медведева, шоу-театр Т.Пановой "Хвілінка", балет театра.-0-