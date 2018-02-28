The Guardian включила фото заснеженного озера под Минском в число лучших снимков за день

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британская газета The Guardian включила 27 февраля работу белорусского фотографа Сергея Грица в топ лучших фотографий за день.
"Дружный, Беларусь. Высушенные травы, покрытые инеем на замерзшем озере в деревне в 22 милях к юго-востоку от Минска, где температура упала до минус 20 градусов по Цельсию", - говорится в описании фотоснимка.
Сергей Гриц фотографирует для агентства Associated Press.
Ранее фотоснимок рождественской службы в костеле Вознесения Пресвятой Девы Марии в белорусском городе Дятлово (Гродненская область) был напечатан на первой странице влиятельной американской газеты The Wall Street Journal.
Автором этого снимка является Василий Федосенко - фотокорреспондент Reuters в Беларуси.-0-
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