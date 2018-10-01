Тильды, берегини, мотанки: выставка кукол открывается в Гомеле

1 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка кукол ручной работы открывается 1 октября в Гомеле в центральной городской библиотеке имени А.И.Герцена, сообщили БЕЛТА в сети публичных библиотек Гомеля.

В экспозиции, которая является частью программы к Международному дню пожилых людей, - несколько десятков работ участников клуба любителей рукоделия "Вдохновение" из Речицы. Мастерицы не стали себя ограничивать определенным видом и представили традиционные и современные куклы: мотанки, берегини, вязаные, Тильды. "Каждая из них по-своему уникальна. Неотъемлемые составляющие экспонатов - добрая энергетика и частичка души мастера", - отметили организаторы.

В центральной городской библиотеке считают, что экспозиция будет интересна людям разных возрастов, в том числе и уважаемого, в честь которого в этот же день в залах учреждения открывается еще одна выставка - "Наивная акварель". Основу экспозиции составят работы участников клуба "Акварель" Центра социального обслуживания населения Советского района Гомеля. Самые популярные жанры - пейзаж и натюрморт, в которых отражены красоты родного края. "Люди зрелого возраста, несмотря на сложившийся стереотип, могут легко сочетать приготовление пирогов и воспитание внуков с образованием и самореализацией, в том числе и в творчестве. Это в очередной раз подтверждают и представленные выставки", - рассказали собеседники.

Обе экспозиции будут работать до 17 октября.

Также в сети публичных библиотек Гомеля рассказали, что к Международному дню пожилых людей подготовлена обширная праздничная программа. В центральной городской библиотеке и филиалах пройдут акции-поздравления, выставки, литературно-музыкальные встречи и т.д.-0-