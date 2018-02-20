Традиции регионального ткачества намерены возродить в белорусско-украинском приграничье

20 февраля, Брест /Светлана Вечорко - БЕЛТА/. Стартовая конференция по вопросам реализации совместного белорусско-украинского проекта "Народное творчество без границ" пройдет в Малорите 20-21 февраля, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Малоритского райисполкома Андрей Горбацевич.

Проект стал одним из победителей Программы территориального сотрудничества стран Восточного партнерства (EaPTC) "Беларусь-Украина". На его реализацию Европейский союз выделяет 98,5 тыс. евро, из них более 59 тыс. евро белорусской стороне. Заявителем проекта выступил отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Малоритского райисполкома, партнером - отдел образования, по делам молодежи и спорта Ратновской районной государственной администрации Украины.

Идея заключается в возрождении и развитии традиций регионального ткачества на территории белорусско-украинского приграничья на базе опыта, накопленного Малоритским районным центром народного творчества. Приоритетным направлением деятельности центра является сохранение ремесла ткачества: восстановление редких ткацких технологий, изготовление на этой основе народных костюмов, создание оригинальных образцов тканых изделий. Сотрудники центра собрали уникальную экспозицию старинного костюма Малоритского строя, который является своеобразной визитной карточкой района. Изделия экспонировались на выставках в России, Украине, Польше, Словакии, Германии.

Проектом предусмотрено проведение мастер-классов, во время которых малоритские мастерицы поделятся опытом с соседями. В школах двух районов будут организованы кампания по популяризации народных костюмов и связанных с ними культурных традиций, ознакомительные выезды в музеи народного творчества в Брестской и Волынской областях. В Ратновском районе создадут кружки традиционного ткачества, в Малоритском - улучшат материальную базу любительских объединений районного центра народного творчества. Кроме того, за счет европейского гранта здесь изготовят 20 костюмов для детского фольклорного коллектива "Вясковая табала" Хотиславского СДК.

Для классов ткачества будут подготовлены учебно-методические материалы, планируется издать альбом "Традиционный народный костюм белорусско-украинского пограничья", организовать научно-практический семинар. Ключевым элементом проекта станет проведение международного пленэра ткачей в Малорите и фольклорного фестиваля в Ратно, на котором будут представлены все лучшие проявления самобытной культуры трансграничного региона.-0-