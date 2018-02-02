Традиционную керамику, иконопись и резьбу по дереву представит выставка в Историческом музее

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шедевры иконописи, деревянную скульптуру, керамику и роспись на стекле из коллекции доктора искусствоведения Евгения Сахуты представит временная экспозиция в Национальном историческом музее Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в музее.

Презентация предметов из коллекции Евгения Сахуты, приобретенных музеем в прошлом году, и открытие временной экспозиции "Традиционная художественная культура Беларуси" состоится 8 февраля, а для посещения экспозиция будет доступна с 8 до 25 февраля. Проект реализуется при поддержке генерального партнера музея - компании Japan Tobacco International (JTI) в Беларуси.

Эта коллекция прежде всего имеет мемориальную ценность, что вызвано значимостью для белорусской культуры и науки личности коллекционера. Евгений Михайлович Сахута - первый доктор искусствоведения в области народного искусства (с 1996 года), профессор, председатель Белорусского союза народного творчества (с 1992 года), лауреат Государственной премии Беларуси (1996) и лауреат премии "За духовное возрождение" (2008). Как выдающийся знаток традиционных народных ремесел, Евгений Сахута во время экспедиций по разным регионам Беларуси формировал свою коллекцию на основе наиболее знаковых для отечественной художественной культуры произведений декоративно-прикладного искусства. В нее вошли образцы практически всех направлений традиционного народного искусства Беларуси: керамика, иконопись, резьба по дереву, художественный металл и др.

В экспозиции будут продемонстрированы предметы традиционно-бытовой этнографии (тарелки-хлебницы, цурки, плетеные корзинки, табакерки, пряслица), коллекция керамических изделий (игрушки-свистульки, разные виды керамики: чернозадымленная, поливная и неполивная, обварная), художественный металл (валдайские колокола, дверные клямки, ключи), шедевры иконописи разных периодов белорусской истории, деревянная резная скульптура. Среди представленных экспонатов также можно увидеть пасхальные яйца-писанки, которые редко показываются в музеях из-за хрупкой структуры и сложностей в хранении.

Большое историческое и культурное значение имеют иконы на стекле, которые представляют собой специфический пример более позднего народного творчества (традиция появилась только в начале XX века и долго не просуществовала). В Национальном историческом музее Беларуси такая роспись на стекле на религиозную тематику будет представлена впервые.

"Содействие сохранению и популяризации национального историко-культурного наследия является одним из приоритетных направлений деятельности, которую наша компания в рамках корпоративной социальной ответственности осуществляет в социокультурной сфере. Народное искусство Беларуси, представленное в коллекции, сохраняет культурный код Беларуси, и мы гордимся сопричастностью к этому значимому проекту", - отметил заместитель генерального менеджера JTI в Беларуси Геннадий Брусников.-0-