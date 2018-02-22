Традиционные купаловские чтения состоятся 27 февраля в МИД Беларуси

22 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Торжественное мероприятие "Чытаем Купалу разам" 27 февраля пройдет в Министерстве иностранных дел. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.

Чтения, которые уже стали традиционными, организуются министерством совместно с Государственным литературным музеем Янки Купалы. Мероприятие проводятся в седьмой раз и приурочено к Международному дню родного языка, который по решению ЮНЕСКО ежегодно празднуется 21 февраля.

"Мы не хотели, чтобы этот очень важный повод и это мероприятие, которое уже стало "элементом фирменного стиля" МИД, потерялось на фоне значительных международных событий, которые прошли в Минске 21 февраля и продолжаются сегодня. Поэтому вместе с музеем и коллегами - зарубежными дипломатами - мы решили провести его несколько позднее", - пояснил Дмитрий Мирончик.

Во время мероприятия заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас и руководители дипломатических представительств и представительств международных организаций прочитают отрывки из уникального цикла общественно-патриотической лирики Янки Купалы, созданного 100 лет тому назад.

Официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства обратил внимание на тот факт, что 2018 год объявлен Годом малой родины. "На выставке "Для Бацькаўшчыны" из фондов купаловского музея будут представлены работы известных белорусских художников, в которых отражаются связанные с жизнью поэта места и образ Янки Купалы как пророка национального возрождения и народного дипломата, который творчеством и общественной деятельностью содействовал расширению культурных связей Беларуси с другими странами и который фактически сформулировал основную задачу дипломатии Беларуси - занимать свое достойное место среди народов мира", - отметил пресс-секретарь МИД.-0-