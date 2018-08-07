Трехтомник "Евангелие Ф.Достоевского" в уникальном оформлении передадут музею на Брестчине

7 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Трехтомник "Евангелие Ф.Достоевского" в уникальном оформлении передадут музею в селе Достоево Ивановского района Брестской области. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в России по итогам состоявшейся сегодня встречи первого заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко с почетным генеральным консулом Беларуси в Тюмени Владимиром Шуглей и председателем президиума общественного фонда "Возрождение Тобольска" Аркадием Елфимовым.

"Обсуждены вопросы белорусско-российского сотрудничества в гуманитарной сфере, - отметили в пресс-службе. - Аркадий Елфимов информировал об издании фондом "Возрождение Тобольска" трехтомника "Евангелие Ф.Достоевского". С учетом того, что корни Федора Достоевского из Беларуси, планируется передача упомянутого издания в уникальном оформлении литературно-краеведческому музею в деревне Достоево Ивановского района Брестской области".

Стороны подтвердили готовность содействовать дальнейшей активизации как гуманитарного, так и торгово-экономического сотрудничества между регионами Беларуси и Тюменской областью России, добавили в посольстве.-0-