Три дополнительных турцентра будут работать в дни "Славянского базара в Витебске"

5 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске в дни "Славянского базара" будут работать три дополнительных информационно-туристических центра, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском горисполкоме.

Турцентры разместятся на площади Ратушной, улицах Пушкина и Суворова с 10 по 16 июля. Время работы - с 10.00 до 20.00. Здесь любой желающий сможет получить всю необходимую информацию о том, как с удовольствием и пользой провести свободное время в фестивальном городе, узнать о достопримечательностях региона, наиболее интересных культурных событиях и экскурсионных программах.

14 и 15 июля работники турцентров, студенты исторического факультета ВГУ имени П.М.Машерова, в рамках акции "Любимому городу посвящается..." проведут бесплатные экскурсии по Витебску: "Горящие огни моей жизни" (по автобиографическим романам Марка и Беллы Шагал), "Сказки, приключения, тайны" (экскурсия для детей 7-10 лет), "Взгляд сквозь века" (фотореконструкция), "Наследие католической церкви". А с 10 по 16 июля ежедневно будет проходить квест-экскурсия "1664" (анимационная экскурсия по историческим местам города).

Кроме того, в дни фестиваля гостям и участникам форума будут предложены автобусно-пешеходные экскурсии и другие туристические предложения по фестивальному Витебску и его окрестностям.-0-