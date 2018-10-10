Три фильма представят на Днях корейского кино в Гомеле

10 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Дни корейского кино пройдут в Гомеле с 11 по 13 октября, сообщили БЕЛТА в КУП "Гомелькиновидеопрокат".

Планируется, что в церемонии открытия Дней корейского кино в кинотеатре "Мир" примет участие посол Республики Корея в Беларуси Ким Ёнг Хо. Жителям областного центра предложат к просмотру три корейских фильма, различных по тематике и жанрам, которые получили высокие оценки зрителей не только на родине, но и за ее пределами. Киноленты будут сопровождаться русскими субтитрами.

"Мероприятие проводится уже не в первый раз. Опыт прошлых лет показал, что гомельчанам интересен корейский кинематограф, об этом свидетельствуют полные залы кинотеатра в дни показа корейских кинолент", - отметили в КУП "Гомелькиновидеопрокат".

Откроет кинофестиваль приключенческий фильм "Детектив К: тайна затерянного острова" (режиссер Ким Сог-юн) - лента о популярном южнокорейском детективе XVIII столетия. Ким Мин получает приглашение от самого короля для раскрытия сложной схемы фальшивомонетчиков, никогда не оставляющих после себя улик. Главному герою предстоит изучить одно из наиболее запутанных дел.

В продолжение кинофестиваля зрителям предложат семейную комедию "Самая обыкновенная пара" (режиссер Но Док). Фильм расскажет о жизни двух молодых влюбленных. Главные герои работают в банке и долгое время тайно встречаются. В какой-то момент они решают расстаться, но происходит это со скандалом, что не остается не замеченным на работе. В итоге герои оказываются в очень неловком положении.

Завершит кинофестиваль драматическая комедия "Кенджу" (режиссер Чжан Лу). Главный герой ленты приезжает на похороны друга. После траурной церемонии, поддавшись ностальгическому порыву, отправляется в городок Кенджу, где когда-то отдыхал вместе с друзьями. Именно там, в одной из чайных, он видел неприличную картину, которую почему-то никак не может выбросить из головы. Мужчина возвращается туда и знакомится с новой хозяйкой заведения, однако новое знакомство влечет за собой череду неожиданных событий.

Гости кинофестиваля смогут не только увидеть киноленты, но и познакомиться с корейской культурой. В холле кинотеатра будет звучать корейская музыка, разместятся выставки национальных корейских кукол и фотографий. Вход на открытие фестиваля и киносеансы свободный.-0-