Три новые работы художников Парижской школы из коллекции Белгазпромбанка презентовала галерея "Арт-Беларусь"

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Галерея "Арт-Беларусь" презентовала новые приобретения корпоративной коллекции Белгазпромбанка. Это работы белорусских художников - представителей Парижской школы - Осипа Цадкина, Михаила Кикоина и Якова Балглея, передает корреспондент БЕЛТА.

Три живописные работы пополнили корпоративную коллекцию Белгазпромбанка в конце 2017 - начале 2018 года, рассказал куратор коллекции искусствовед Александр Зименко. На аукционе Christie's приобретена работа уроженца Витебска Осипа Цадкина (1890-1967) "Трое обнаженных за столом", на аукционе Artcurial - портрет "Женщина в красном жилете" кисти уроженца Гомеля Михаила Кикоина (1892-1968). Портрет "Девочка с красным бантом" уроженца Брест-Литовска Якова Балглея (1891-1934) поступил в собрание благодаря сотрудничеству с частным французским коллекционером. Информация о стоимости картин, приобретенных на аукционах, открыта: полотно "Трое обнаженных за столом" обошлось в 32,5 тыс. евро, "Женщина в красном жилете" - в 2,6 тыс. евро. Стоимость картины из частной коллекции не разглашается.

Новые приобретения появятся в экспозиции позже: в планах галереи обновление экспозиции ко дню рождения, а открыта постоянно действующая галерея 14 апреля 2017 года. Кроме того, ведутся переговоры об организации выставки работ представителей Парижской школы в Минске из музеев Франции.

Как рассказал на презентации председатель правления Белгазпромабанка Виктор Бабарико, корпоративная коллекция не является собранием художников Парижской школы. Она начинала формироваться с работ художников Парижской школы, к которой принадлежит большая часть всемирно известных художников - выходцев из Беларуси. Поэтому так много работ в коллекции именно ее представителей. Но здесь также немало экспонатов, не относящихся ни к этому периоду, ни к этой школе, поскольку принцип отбора работ - заполнить белые пятна, найти те предметы искусства, которых нет в Беларуси, но они имеют непосредственное отношение к стране и безусловную ценность. Так, в коллекции есть "Малая подорожная книжка" Франциска Скорины и карта Великого княжества Литовского.

Виктор Бабарико рассказал о принципе поиска предметов искусства для коллекции. "Мы определяем имена художников, которые не представлены в Беларуси, но работы которых составляют славу мирового искусства. Затем начинается поиск, заказ, поступают предложения от частных коллекционеров. После обсуждения экспертным советом, в составе которого не сотрудники Белгазпромбанка, а специалисты сферы искусства, происходит защита, нужно ли приобретать ту или иную работу, после чего происходят торги", - поделился тонкостями дела глава банка.

Он рассказал, что уже много времени ведется поиск городских видов, пейзажей кисти Хаима Сутина. Однако пока не совпадают возможности покупателя с предложениями, которые делают аукционы и коллекционеры.

В настоящее время в коллекции банка 117 произведений живописи, графики, скульптуры и старопечатных изданий, созданных с начала XVI века. Среди представленных авторов такие выдающиеся фамилии, как Франциск Скорина, Валентий Ванькович, Леон Бакст, Марк Шагал, Хаим Сутин, Осип Цадкин, Михаил Кикоин. Работы из собрания экспонируются в галерее "Арт-Беларусь", которая постоянно действует на площадке Дворца Республики с апреля 2017 года. В экспозиции представлено более 50 шедевров белорусских мастеров из корпоративной коллекции Белгазпромбанка.-0-