Триллер "Жаркие летние ночи" с Тимоти Шаламе выйдет в "Лістапад. Коллекции" со 2 августа

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минский прокат со 2 августа в рамках проекта "Лістапад. Коллекция" выйдет триллер "Жаркие летние ночи" c Тимоти Шаламе ("Леди Бёрд", "Зови меня своим именем") в главной роли.

Это первый фильм американского режиссера Элайджи Байнума. Оценить дебют молодого режиссера можно со 2 по 15 августа в кинотеатре "Пионер" и в Falcon Club Бутик Кино.

В центре сюжета - реальная история из американских 90-х, в которой скромный соседский мальчишка превращается за одно лето в "наркобарона".

Это знойное лето Дэниэл запомнит надолго, ведь он умудрился влюбиться в самую популярную девушку полуострова Кейп-Код и связаться с наркодельцами. Да вот незадача: брат девушки - городской бунтарь и партнер Дэниэла.

"Жаркие летние ночи" - уверенный и непредсказуемый режиссерский дебют Элайджи Байнума. Главные роли в нем исполнили Тимоти Шаламе, Майка Монро и Алекс Роу.

Тимоти Шаламе знаком зрителям по картинам Луки Гуаданьино "Зови меня своим именем" и "Леди Бёрд" Греты Гервиг. За игру в фильме Гуаданьино он был номинирован на премию "Оскар" ("Лучшая мужская роль"). Майка Монро начала свою карьеру с роли подружки героя Зака Эфрона, но по-настоящему известной стала благодаря хоррору "Оно". Алекс Роу еще только начинает завоевывать Голливуд, но уже в этом году его можно увидеть сразу в двух фильмах ("Жаркие летние ночи", "Навсегда моя девушка") и в мистическом сериале "Сирена". -0-