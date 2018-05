13 мая, Лиссабон /Корр. БЕЛТА/. Триумфатором "Евровидения-2018" стала Нетта Барзилай из Израиля. Имя нового победителя международного песенного конкурса названо в Лиссабоне, передает корреспондент БЕЛТА.

Нетта Барзилай - молодая исполнительница, недостаток сценического опыта которой с лихвой компенсируется харизмой. Ей 25 лет. Нетта была руководителем совета в молодежном лагере музыкантов, служила в составе израильского военно-морского флота, где продолжала работать вокалисткой. В 2016 году она основала ансамбль. Нетту приглашают на роли в постановках. Особенность девушки в ее нестандартном внешнем виде, что использовано в плюс, стиль артистки определяется как шоу одной женщины. Кроме того, Нетта Барзилай использует вокальный лупер, что позволяет размножить голос.

Нетта Барзилай получила наибольшее количество баллов - 529. Клип на песню "Toy" набрал более 26 млн. просмотров на YouTube-канале конкурса, оставив позади ролики других артистов. В песне важный посыл, который обращен ко всем, кто когда-либо сталкивался с несправедливостью по отношению к себе.

Получив хрустальный микрофон, новый триумфатор "Евровидения" сказала: "Спасибо вам, я так счастлива! Спасибо, что выбираете непохожих. Я люблю свою страну!".

Исполнительница из Израиля была фавориткой букмекеров с начала года до самого конкурса. В день первого полуфинала букмекеры предсказывали победу представительнице Кипра Элени Фурейра. Она заняла второе место с песней "Fuego", на третьем месте певец из Австрии Сезар Сэмпсон с песней "Nobody But You".

Страной-хозяйкой "Евровидения-2019" стал Израиль.

63-й Международный конкурс песни "Евровидение-2018" прошел в Лиссабоне (Португалия). Всего в песенном состязании соревновались 43 страны, борьбу за хрустальный микрофон в финале вели 26. -0-