Цифровая копия и факсимиле "Букваря славянского языка" 1649 года переданы в дар НББ

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цифровая копия и факсимиле "Букваря славянского языка", изданного в типографии Могилевского братства Богоявления в 1649 году, переданы Национальной библиотеке Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в НББ.
"Букварь" в виде цифровой копии и факсимильного издания преподнес в дар библиотеке дидактик истории Стокгольмского университета Пер Карлссон. Возвращение ценного памятника книжной культуры на родину стало возможным благодаря усилиям Белорусского фонда культуры.
Сегодня оригинал "Букваря славянского языка" находится в библиотеке Уппсальского университета в Швеции. Микрофильм этого экземпляра есть в Российской государственной библиотеке. Имеется также фрагмент, который находится в Российской национальной библиотеке.
Во время церемонии председатель Белорусского фонда культуры Владимир Гилеп отметил факт, что от поисков и выявления во всем мире белорусских культурных ценностей есть переход к активному их возвращению. По его мнению, это большой шаг вперед на пути к духовному возрождению.
Директор Национальной библиотеки Беларуси Роман Мотульский выразил благодарность за ценный подарок, отметив, что в год празднования 400-летия со дня выхода первого "Букваря", он весьма символичен. Теме юбилея будет посвящен целый ряд крупных мероприятий Национальной библиотеки: XIV Международные книговедческие чтения, презентация факсимильного издания первого "Букваря", масштабный выставочный проект.
Роман Мотульский пригласил гостей принять участие в предстоящих событиях и в завершение встречи преподнес памятные подарки - факсимильные издания "Букваря" 1767 года.-0-
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