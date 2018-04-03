3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цифровой архив газеты "Звязда" за 100 лет создается в Национальной библиотеке Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в НББ.
Первый номер газеты вышел в 1917 году в Минске. На страницах "Звязды" печатались самые известные белорусские писатели, такие как Кузьма Чорный, Кондрат Крапива, Павлюк Трус, Андрей Макаенок, Иван Чигринов.
"Уникальна газета и тем, что она одна из первых освещала самые значимые исторические события нашей Родины - провозглашение БССР, присоединение Западной Беларуси к БССР, начало Великой Отечественной войны, освобождение Беларуси от фашизма и др. В годы Великой Отечественной войны газета выходила в подполье", - рассказали в НББ.
В Национальной библиотеке Беларуси хранятся оригиналы этого издания с 1919 года и по настоящее время. Сейчас отсканировано и представлено в электронной библиотеке НББ более 9 тыс. выпусков газеты (до 1950-х годов). Работа по оцифровке хранящихся в библиотеке комплектов газеты продолжается, ведется поиск цифровых копий отсутствующих экземпляров.
С декабря 2006 года благодаря сотрудничеству Национальной библиотеки с редакцией газеты "Звязда" читатели НББ имеют уникальную возможность ознакомиться с электронной версией издания еще до выхода в свет его печатного аналога.-0-
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