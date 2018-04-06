Цветную реконструкцию черно-белых фотографий XX века представит выставка в Минске

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цветная реконструкция черно-белых фотографий XX века будет представлена на выставке "Белорусский семейный альбом: истоки" в филиале Президентской библиотеки в резиденции Президента Беларуси (ул. К. Маркса, 38), сообщили БЕЛТА в библиотеке.

Выставочный проект "Белорусский семейный альбом: истоки", реализуемый Белорусским фондом мира, откроется 10 апреля, он приурочен к Году малой родины.

Изюминкой выставки является цветная реконструкция наиболее интересных черно-белых фотографий прошлого столетия, выполненная современными средствами графического дизайна на основе редких источников по истории костюма и моды. Посетители выставки также смогут ознакомиться с экземплярами старинных журналов мод и современными изданиями по истории фотографии из фондов Президентской библиотеки.

Фотография - часть нашей истории. Каждый дошедший до наших дней снимок неповторим и уникален. Он помогает представить минувшее, сохранить память о предках, передать неповторимый колорит нашего края. Основу выставки составили уникальные фотографии семейных альбомов начала ХХ века из личной коллекции члена Геральдического совета при Президенте Беларуси доктора исторических наук Александра Самовича. Цветную реконструкцию выполнил сам коллекционер.

Географически экспозиция охватывает территорию Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской губерний. Среди экспонатов - работы признанных мастеров фотодела Моисея Наппельбаума, Григория Миранского, Сомира Юхнина и ряда других фотографов Беларуси. На снимках присутствуют представители различных возрастов, социальных групп и профессий: дворяне, мещане, духовенство, учащиеся, гражданские и военные чиновники. Наряду с отдельными фотопортретами демонстрируются коллективные фотографии: персонала администрации Беловежской пущи; офицерского собрания дислоцировавшегося в Рогачеве 117-го пехотного Ярославского полка; выпускные фото из альбома Минской женской гимназии. Рядом с фотографиями соседствуют старинные открытки и предметы (пуговицы, кокарды, петлицы), которые можно видеть на мундирах некоторых персонажей представленных снимков. Например, рядом с фотографией воспитанников Полоцкого кадетского корпуса демонстрируется погон, принадлежавший одному из них.

После презентации выставки состоится круглый стол с представителями ведущих музеев, архивов и издательств на тему "Старинная фотография как историко-культурная ценность: проблемы сохранности и использования".-0-